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Приморский циклон обрушился на Сахалин
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Приморский циклон обрушился на Сахалин 

Авторадио 1 час назад
Циклон, накануне охвативший большую часть Приморского края, пришел на Сахалин. Сейчас на острове наблюдаются сильный ветер, ливневые дожди и местами мокрый снег. В Корсаковском и Анивском районах выпало почти 30% месячной нормы осадков. Сильным ветром выдавило стеклопакеты на лоджии строящегося многоэтажного дома в Южно-Сахалинске. Повреждена отделка некоторых новостроек. Жители острова размещают в соцсетях фотографии и видео снесенных ветром автобусных остановок, урн, дорожных знаков и заваленных снегом машин. Накануне в области было объявлено штормовое предупреждение. Улучшение погодных условий ожидается в субботу.
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