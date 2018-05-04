Приморский циклон обрушился на Сахалин 

Циклон, накануне охвативший большую часть Приморского края, пришел на Сахалин. Сейчас на острове наблюдаются сильный ветер, ливневые дожди и местами мокрый снег. В Корсаковском и Анивском районах выпало почти 30% месячной нормы осадков. Сильным ветром выдавило стеклопакеты на лоджии строящегося многоэтажного дома в Южно-Сахалинске. Повреждена отделка некоторых новостроек. Жители острова размещают в соцсетях фотографии и видео снесенных ветром автобусных остановок, урн, дорожных знаков и заваленных снегом машин. Накануне в области было объявлено штормовое предупреждение. Улучшение погодных условий ожидается в субботу.