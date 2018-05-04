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Спасатели эвакуировали туристов, застрявших на маршруте в Приморье из-за циклона
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Спасатели эвакуировали туристов, застрявших на маршруте в Приморье из-за циклона 

Авторадио 47 минут назад
Спасатели вывезли группу туристов в Кавалеровском районе Приморья, которые оказались отрезанными из-за разлива ручьев в ходе мощного циклона, сообщает краевой главк МЧС. Накануне мощный циклон с сильным дождем и штормовым ветром накрыл Приморье, в ряде районов прошел дождь со снегом. По данным синоптиков, уровень воды в реках поднялся до 0,3 метра. Около 36 тысяч человек попали под аварийные отключения света, сейчас значительной части жителей энергоснабжение восстановили. Синоптики предупреждают о возможном подтоплении пониженных мест в ряде районов Приморья из-за резкого подъема уровня рек в крае после мощного циклона.
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