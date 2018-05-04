В Красноярском крае половина сетей, подающих тепло и воду, изношены

Красноярском крае из 4,8 тысяч км сетей, которые дают тепло и горячую воду населению и организациям, в замене нуждаются в замене почти 2,1 тыс. км, а из 9,6 тыс. км холодного водопровода, изношены свыше 4,8 тыс. км, сообщают в Красноярскстате.

В прошлом году заменили 92,5 километра теплосетей, это на 15,2% меньше, чем в 2016 году. В то время как сетей, снабжающих население холодной водой, в прошлом году заменили на 20% больше, чем в предыдущем периоде — 150,3 км.

Протяженность канализационных сетей, осуществляющих отвод сточных вод от населения и организаций — 3,8 тыс. км, из них нуждающихся в замене — 1,9 тыс. км. Заменили всего 9,1 км, это на 45%, чем в 2016 году.

Согласно данным статистов, аварий в системе теплоснабжения увеличились на 9,4% по сравнению с 2016 годом, в системе водоснабжения и водоотведения, наоборот, уменьшилось на 15,7% и 14,3% соответственно.