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На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
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Лава вулкана на Гавайских островах достигла селения 

РИА Новости 1 час назад
Власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения после извержения вулкана Килауэа, сообщила местная служба гражданской обороны.
В заявлении на сайте ведомства говорится, что эвакуации подлежат жители селения Леилани-Эстейтс, границ которого достигли потоки лавы извергающегося вулкана.
Извержение происходит на фоне сейсмической активности, которая была зарегистрирована в регионе в последние дни.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.
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