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Следовавший из Москвы самолет не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за сильного ветра
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Следовавший из Москвы самолет не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за сильного ветра 

ТАСС 31 минуту назад
УЛАН-УДЭ, 4 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании «Глобус» (Globus, входит в Группу компаний S7), следовавший из Москвы, не смог приземлиться в четверг в Улан-Удэ из-за непогоды и был направлен в Читу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международного аэропорта «Байкал».
"Рейс GL-115 (время прибытия 07:50 по местному времени (02:50 мск) из-за неблагоприятных погодных условий в Улан-Удэ — сильных порывов ветра — отправлен на запасной аэродром в Читу (Забайкальский край). Расчетное время прибытия в столицу Бурятии уже из Забайкалья — 14:05 (09:05 мск), но оно тоже может варьироваться в зависимости от погодных условий", — сказал представитель аэропорта.
Сдвигается по времени, соответственно, время вылета рейса GL-116 из Улан-Удэ в Москву (Домодедово), запланированный на 09:05 (04:05 мск). Согласно табло на сайте аэропорта Байкал, расчетное время вылета — 15:30 (10:30 мск).
"Утренние рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы (Внуково) в Улан-Удэ и обратно совершены по расписанию", — добавили в аэропорту.
Накануне в ГУ МЧС по Бурятии сообщали, что 4 мая в регионе прогнозируется резкое ухудшение погоды — дождь, мокрый снег с порывами ветра до 24 м/c. В ведомстве уточнили, что в пятницу и в ночь на субботу местами по республике ожидается «очень сильный ветер до 25-29 м/c».
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