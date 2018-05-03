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Очевидцы опубликовали видео тонущих машин после шторма в Приморье
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Очевидцы опубликовали видео тонущих машин после шторма в Приморье 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
Улицы, дороги и транспорт затопило водой из-за сильных дождей, которые в Приморье принес циклон. Об этом сообщило агентство Deita.ru.
Машины на улице Космонавтов и в области бухты Тихой в городе Владивостоке оказались наполовину в воде. Затопило дорогу около переезда через реку Лабогу в поселке Смоляниново.
На кадрах видно, что автомобили с большим трудом передвигаются по залитой дороге. Свидетели наводнения предположили, что в скором времени вода полностью парализует движение транспорта.
Окончание сильного дождя ожидается только 4 мая во второй половине дня.
Помимо машин во время шторма во Владивостоке затопило детский садик. Под водой оказалась прилегающая к саду территория.
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