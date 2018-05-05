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МЧС направило дополнительные силы в Якутию на время половодья
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МЧС направило дополнительные силы в Якутию на время половодья 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: otr-online.ru
МЧС России направило из Хабаровска в Якутию в помощь местным властям 25 спасателей в период весеннего половодья. Об этом сообщила пресс‐служба регионального министерства.
На реке Лена активная фаза ледохода. Уровни воды пока невысоки, но угроза образования заторов льда существует постоянно.
— говорится в сообщении ведомства
Дополнительные силы будут направлены в районы Якутии, где возможна наиболее сложная ситуация в связи с прохождением ледохода.
Спасатели должны отслеживать гидрологическую обстановку, оказывать помощь местному населению в случае осложнения ситуации с паводком. Группа оснащена плавсредствами, гидрокостюмами, средствами для обеспечения водных переправ и эвакуации населения.
Под контролем оперативных групп другие реки, которые могут оказать существенное влияние на гидрологическую ситуацию в регионе. Ледоход различной интенсивности отмечается на реках Вилюй, Колыма, Яна, Индигирка.
Десятки уток и овец утонули во время паводка, который обрушился на Воронежскую область наступившей весной. Самостоятельно выбраться из водяной ловушки животные не смогли. Местная жительница рассказала, что в апрельском наводнении погибли не только звери, но также пасеки. Пчелы, которых держали местные жители погибли.
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