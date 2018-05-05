МЧС направило дополнительные силы в Якутию на время половодья

МЧС России направило из Хабаровска Якутию в помощь местным властям 25 спасателей в период весеннего половодья. Об этом сообщила пресс‐служба регионального министерства.

На реке Лена активная фаза ледохода. Уровни воды пока невысоки, но угроза образования заторов льда существует постоянно.

— говорится в сообщении ведомства

Дополнительные силы будут направлены в районы Якутии, где возможна наиболее сложная ситуация в связи с прохождением ледохода.

Спасатели должны отслеживать гидрологическую обстановку, оказывать помощь местному населению в случае осложнения ситуации с паводком. Группа оснащена плавсредствами, гидрокостюмами, средствами для обеспечения водных переправ и эвакуации населения.

Под контролем оперативных групп другие реки, которые могут оказать существенное влияние на гидрологическую ситуацию в регионе. Ледоход различной интенсивности отмечается на реках Вилюй, Колыма, Яна, Индигирка.