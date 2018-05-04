Ещё
Штрафы автолюбителей в Мехико пойдут на помощь после землетрясения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штрафы автолюбителей в Мехико пойдут на помощь после землетрясения 

Российская Газета 30 минут назад
Власти Мехико направят штрафы с автолюбителей на восстановление города после землетрясения, произошедшего в сентябре 2017 года. Институт жилища получит около девяти миллионов долларов.
Средства предназначены для тех людей, кто пострадал или понес материальный ущерб после сейсмособытия. Финансы пойдут на восстановление жилья на 49 участках в разных районах столицы, передает ТАСС.
Землетрясение магнитудой 7,1 унесло жизни 369 человек. Подземные толчки повредили более 180 тысяч домов и квартир в южных и центральных штатах страны.
Российская Газета: последние новости
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Италии Два человека погибли при крушении мотопланера в Австрии В результате землетрясения в Иране пострадали 80 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали30
Далай-лама рассказал о роли России в мире18
Госдеп перестал платить «Белым каскам»4
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию9
МИД перечислил факты вранья Британии103
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение