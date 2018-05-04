Штрафы автолюбителей в Мехико пойдут на помощь после землетрясения

Власти Мехико направят штрафы с автолюбителей на восстановление города после землетрясения, произошедшего в сентябре 2017 года. Институт жилища получит около девяти миллионов долларов. Средства предназначены для тех людей, кто пострадал или понес материальный ущерб после сейсмособытия. Финансы пойдут на восстановление жилья на 49 участках в разных районах столицы, передает ТАСС Землетрясение магнитудой 7,1 унесло жизни 369 человек. Подземные толчки повредили более 180 тысяч домов и квартир в южных и центральных штатах страны.