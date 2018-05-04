На Приморье надвигается новый циклон 

Приморские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие выходные, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
По прогнозу синоптиков, в субботу, 5 мая, над Приморьем сохранится влияние циклона, который обусловил ненастную погоду на текущей неделе. Однако его вихрь значительно ослабеет и уменьшится интенсивность осадков.
В некоторых районах ночью пройдут небольшие и умеренные осадки, в том числе и в виде дождя с мокрым снегом. На дорогах ожидаются гололедные явления. Температурный фон будет в пределах +2…−3 °C, на побережье до +7 °C.
В субботу днем циклон покинет край, однако на северо-востоке еще возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до +14…+20 °C, на побережье +8…+13 °C.
В воскресенье, 6 мая, с территории Китая подойдет новый циклон, а с ним и более теплая воздушная масса. В связи с чем в Приморье потеплеет. Минимальная температура воздуха составит +2…+9 °C, на северо-востоке до −3 °C.