На Приморье надвигается новый циклон

Приморские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие выходные, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

По прогнозу синоптиков, в субботу, 5 мая, над Приморьем сохранится влияние циклона, который обусловил ненастную погоду на текущей неделе. Однако его вихрь значительно ослабеет и уменьшится интенсивность осадков.

В некоторых районах ночью пройдут небольшие и умеренные осадки, в том числе и в виде дождя с мокрым снегом. На дорогах ожидаются гололедные явления. Температурный фон будет в пределах +2…−3 °C, на побережье до +7 °C.

В субботу днем циклон покинет край, однако на северо-востоке еще возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до +14…+20 °C, на побережье +8…+13 °C.