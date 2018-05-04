Ещё
На Приморье надвигается новый циклон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Приморье надвигается новый циклон 

Primpress 42 минуты назад
Фото: Primpress
Приморские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие выходные, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
По прогнозу синоптиков, в субботу, 5 мая, над Приморьем сохранится влияние циклона, который обусловил ненастную погоду на текущей неделе. Однако его вихрь значительно ослабеет и уменьшится интенсивность осадков.
В некоторых районах ночью пройдут небольшие и умеренные осадки, в том числе и в виде дождя с мокрым снегом. На дорогах ожидаются гололедные явления. Температурный фон будет в пределах +2…−3 °C, на побережье до +7 °C.
В субботу днем циклон покинет край, однако на северо-востоке еще возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до +14…+20 °C, на побережье +8…+13 °C.
В воскресенье, 6 мая, с территории Китая подойдет новый циклон, а с ним и более теплая воздушная масса. В связи с чем в Приморье потеплеет. Минимальная температура воздуха составит +2…+9 °C, на северо-востоке до −3 °C.
Primpress: последние новости
Появилась новая информация о грядущем «мощнейшем ливне» Жители полуострова Песчаный оказались отрезаны от «цивилизации» На реках Приморья отмечается подъем уровня воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Далай-лама рассказал о роли России в мире13
МИД перечислил факты вранья Британии95
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали7
Путин провел массовые отставки562
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение