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Десятки тысяч японцев сегодня вышли на митинг в Токио для сохранение мирную конституцию
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Десятки тысяч японцев сегодня вышли на митинг в Токио для сохранение мирную конституцию 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 3 мая /Синьхуа/ — Десятки тысяч японцев сегодня вышли на митинг в Токио в честь 71-летия установления и осуществления Конституции Японии, выразив твердую решимость охранять мирную конституцию.
Как сообщили организаторы митинга, около 60 тыс. японцев собрались для участия в митинге в парке предотвращения стихийных бедствий «Ринкай» в районе Кото в Токио. Представители оппозиционных партий, ученые, юристы конституционного права, члены городских объединений и представители других кругов Японии на митинге высказались против изменения мирной конституции. После окончания митинга его участники также провели в Токио демонстрацию.
Действующая Конституция Японии осуществляется с 3 мая 1947 года. Статья 9 Конституции Японии гласит, что Япония навсегда отказывается от развязывания войн, угроз силой или разрешения международных конфликтов при помощи силы. Для достижения этой цели Япония не поддерживает армию, флот и авиацию, а также другие военные силы, не признает право государства на вступление в войну. Конституцию Японии поэтому называют «мирной конституцией». —0—
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