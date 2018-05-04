Десятки тысяч японцев сегодня вышли на митинг в Токио для сохранение мирную конституцию

Токио, 3 мая / Синьхуа / — Десятки тысяч японцев сегодня вышли на митинг в Токио в честь 71-летия установления и осуществления Конституции Японии , выразив твердую решимость охранять мирную конституцию.

Как сообщили организаторы митинга, около 60 тыс. японцев собрались для участия в митинге в парке предотвращения стихийных бедствий «Ринкай» в районе Кото в Токио. Представители оппозиционных партий, ученые, юристы конституционного права, члены городских объединений и представители других кругов Японии на митинге высказались против изменения мирной конституции. После окончания митинга его участники также провели в Токио демонстрацию.

Действующая Конституция Японии осуществляется с 3 мая 1947 года. Статья 9 Конституции Японии гласит, что Япония навсегда отказывается от развязывания войн, угроз силой или разрешения международных конфликтов при помощи силы. Для достижения этой цели Япония не поддерживает армию, флот и авиацию, а также другие военные силы, не признает право государства на вступление в войну. Конституцию Японии поэтому называют «мирной конституцией». —0—