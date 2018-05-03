В Тульской области ребенок погиб под обрушившейся стеной дома

ТУЛА, 3 мая. / ТАСС /. Ребенок, по предварительным данным, 12-летний мальчик, погиб в результате обрушения стены нежилого дома в Чернском районе Тульской области . Других пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС

"Информация об обрушении части стены нежилого дома в деревне Ержино Чернского района поступила на пульт диспетчера около 21:10 мск 3 мая. При разборе завала обнаружено тело ребенка. Других пострадавших в результате ЧП нет", — сказали в пресс-службе.

По предварительной версии, в здании находились несколько детей. «Возможно, они разбирали постройку для каких-то своих целей, и это стало причиной обрушения. По предварительной информации, погибшему мальчику было 12 лет», — сказал представитель экстренной службы региона.

Для разбора завала привлекалась оперативная группа Чернского пожарно-спасательного гарнизона — шесть человек и две единицы техники.