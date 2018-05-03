Во время пожара в квартире на Белореченской погибла девушка

Сегодня вечером в квартире на 5-м этаже дома на Белореченской, 24/2 произошёл пожар. Как сообщают очевидцы, в огне погибла 21-летняя девушка, ещё одного молодого человека спасли через балкон.

— На данный момент пожар потушен, — сказали в ведомстве. — На месте работали 5 единиц техники и 16 человек. Пожарные справились с огнём в течение 30 минут. До прибытия спасателей самостоятельно по лестницам эвакуировались 18 жильцов, в том числе 4 детей.