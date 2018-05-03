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Во время пожара в квартире на Белореченской погибла девушка
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Во время пожара в квартире на Белореченской погибла девушка 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером в квартире на 5-м этаже дома на Белореченской, 24/2 произошёл пожар. Как сообщают очевидцы, в огне погибла 21-летняя девушка, ещё одного молодого человека спасли через балкон.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области E1.RU подтвердили, что в пожаре погибла женщина, а мужчина пострадал.
— На данный момент пожар потушен, — сказали в ведомстве. — На месте работали 5 единиц техники и 16 человек. Пожарные справились с огнём в течение 30 минут. До прибытия спасателей самостоятельно по лестницам эвакуировались 18 жильцов, в том числе 4 детей.
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