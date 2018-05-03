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Три низководных моста освободились от воды в Нижегородской области
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Популярный российский блогер найден мертвым

Три низководных моста освободились от воды в Нижегородской области 

Newsroom24 58 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
3 мая в связи со спадом воды в Теше освободился от воды низководный мост через в 9 км от поселка Теша. Автомобильное движение на автодороге село Ломовка в Кулебаках — поселок Теша в Навашино полностью восстановлено.
В связи со спадом воды в Пьяне освободился от воды низководный мост в 500 м от села. Яново.
Также 3 мая освободился от воды мост через Линду на Бору в 1 км от деревни Остреево. Автомобильное движение на автодороге Линда-Быково полностью восстановлено.
Таким образом, на территории Нижегородской области остаются затопленными 3 низководных моста и 2 участка автодорог, подтоплены 44 придомовых территории.
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