Три низководных моста освободились от воды в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

3 мая в связи со спадом воды в Теше освободился от воды низководный мост через в 9 км от поселка Теша. Автомобильное движение на автодороге село Ломовка в Кулебаках — поселок Теша в Навашино полностью восстановлено.

В связи со спадом воды в Пьяне освободился от воды низководный мост в 500 м от села. Яново.

Также 3 мая освободился от воды мост через Линду на Бору в 1 км от деревни Остреево. Автомобильное движение на автодороге Линда-Быково полностью восстановлено.