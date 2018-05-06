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Затопленная во время паводка дорога под Рязанью освободилась от воды
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Затопленная во время паводка дорога под Рязанью освободилась от воды 

АиФ Рязань 1 час назад
Затопленная во время прохождения весеннего паводка дорога в Рязанской области освободилась от воды. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным пресс-службы ведомства, 6 мая в Сасовском районе из-за понижения уровня воды в реке Цна освободился участок дороги вблизи населенного пункта Пионерская Роща.
Как сообщалось ранее, 1 мая в Рязанском районе также в результате понижения уровня воды в реке Ока освободилась объездная дорога Рязань — Заокское — Коростово, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В связи с этим прекращено и лодочное сообщение.
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