Затопленная во время паводка дорога под Рязанью освободилась от воды

Затопленная во время прохождения весеннего паводка дорога в Рязанской области освободилась от воды. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным пресс-службы ведомства, 6 мая в Сасовском районе из-за понижения уровня воды в реке Цна освободился участок дороги вблизи населенного пункта Пионерская Роща. Как сообщалось ранее, 1 мая в Рязанском районе также в результате понижения уровня воды в реке Ока освободилась объездная дорога Рязань — Заокское — Коростово, сообщает пресс-служба регионального МЧС В связи с этим прекращено и лодочное сообщение.