Аэропорт Нальчика запланировал увеличение рейсов в Москву с середины мая

НАЛЬЧИК , 3 мая. / ТАСС /. Авиакомпания Utair с 16 мая запустит дополнительный третий рейс из аэропорта Нальчика в Москву , ведутся переговоры о начале полетов в столицу с другими авиаперевозчиками, сообщил ТАСС в четверг официальный представитель аэропорта Ислам Шамахов.

"Авиакомпания Utair, которая сейчас выполняет рейсы в Москву совместно с иркутской авиакомпанией «ИрАэро» на новых самолетах этой компании (Sukhoi Superjet-100), с 16 мая запускает вечерний рейс уже на своих самолетах Boeing 737.

Внуково, Жуковский, Дополнительный рейс очень важен для региона, загрузка на этом направлении — 95-100%. Ежедневно из республики в Москву и обратно летают около 400 человек, но из-за нехватки рейсов они пользуются услугами соседних аэропортов. Поэтому сейчас мы планируем привлекать другие авиакомпании, которые будут летать в Домодедово Шереметьево ", — сказал Шамахов.

По его словам, с июня рейсы в Москву из столицы Кабардино-Балкарии может возобновить лоукостер «Победа», в начале апреля отказавшаяся от полетов в Нальчик из-за выявленных несоответствий местного аэропорта сертификационным требованиям (впоследствии нарушения были устранены). «В слотах на сайте Внуково стоит, что с 1 июня они (»Победа" — прим. ТАСС) полетят на Москву из Нальчика, но продажи билетов пока нет", — пояснил собеседник агентства.

Также, по его словам, рассматриваются варианты возобновление рейсов в Нальчик из Санкт-Петербурга Стамбула . «Сейчас общаемся с перевозчиками», — уточнил представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что с 7 по 9 апреля в аэропорту Нальчика проводился плановый текущий ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), рейсы перевели в аэропорт Минеральных Вод. По данным Госкомтранса Кабардино-Балкарии, ремонт осуществлялся в связи с тем, что искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно износились. После ремонта комиссия Росавиации провела проверку ВПП, по итогам которой разрешила аэропорту принимать самолеты.

За прошлый год аэропорт Нальчика перевез 236 тыс. 865 человек, рост составил более 20%. Из них почти 32 тыс. перевезли по международному направлению. В 2017 году аэропорт Нальчика побил рекорд почти 40-летней давности: в 1978 году, когда аэропорт Минеральные Воды закрыли на реконструкцию, годовой пассажиропоток аэропорта Нальчик составил 137 тыс. человек.