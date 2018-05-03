На Челябинскую область шел 10-километровый огненный фронт

Октябрьский район Челябинской области едва не пострадал от крупного степного пожара.

Огненный фронт пришел 29 апреля со стороны Курганской области . Его ширина составляла 10 километров. Из-за угрозы деревням власти региона ввели на опасной территории режим чрезвычайной ситуации.

По словам экс-главы регионального МЧС, а ныне заместителя губернатора Олега Климова, причиной пожара стал пал сухой травы. Однако ситуация вышла из-под контроля, и пожар двинулся на Челябинскую область.

«Сотрудники Главного управления лесами региона пытались помочь курганцам. Они оперативно провели опашку территории. Однако из-за сильного шквалистого ветра, сила которого достигала 22 метров в секунду, огонь перекинулся через опаханную полосу и пошел на поселки Октябрьского района, — рассказал Климов.

Угроза пожара нависла над тремя деревнями — Мяконькая, Кузнецкое и Кочердык. Сотрудники регионального МЧС выставили пожарные посты, которые смогли предотвратить угрозу населенным пунктам. А 30 апреля огонь был потушен.

По данным ГУ лесами, за минувшие сутки в Челябинской области ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 72 гектара. Три возгорания произошли в Кунашакском лесничестве, два — в Аргаяшском и по одному — в Красноармейском, Каслинском и Шершневском.

Всего в этом году на территории области произошло 77 природных пожаров, площадь которых составила почти 948 гектаров.

Решением губернатора с 28 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим.