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На Челябинскую область шел 10-километровый огненный фронт
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На Челябинскую область шел 10-километровый огненный фронт 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
Октябрьский район Челябинской области едва не пострадал от крупного степного пожара.
Огненный фронт пришел 29 апреля со стороны Курганской области. Его ширина составляла 10 километров. Из-за угрозы деревням власти региона ввели на опасной территории режим чрезвычайной ситуации.
По словам экс-главы регионального МЧС, а ныне заместителя губернатора Олега Климова, причиной пожара стал пал сухой травы. Однако ситуация вышла из-под контроля, и пожар двинулся на Челябинскую область.
«Сотрудники Главного управления лесами региона пытались помочь курганцам. Они оперативно провели опашку территории. Однако из-за сильного шквалистого ветра, сила которого достигала 22 метров в секунду, огонь перекинулся через опаханную полосу и пошел на поселки Октябрьского района, — рассказал Климов.
Угроза пожара нависла над тремя деревнями — Мяконькая, Кузнецкое и Кочердык. Сотрудники регионального МЧС выставили пожарные посты, которые смогли предотвратить угрозу населенным пунктам. А 30 апреля огонь был потушен.
По данным ГУ лесами, за минувшие сутки в Челябинской области ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 72 гектара. Три возгорания произошли в Кунашакском лесничестве, два — в Аргаяшском и по одному — в Красноармейском, Каслинском и Шершневском.
Всего в этом году на территории области произошло 77 природных пожаров, площадь которых составила почти 948 гектаров.
Решением губернатора с 28 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим.
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