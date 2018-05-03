В Хабаровске ликвидировали открытое горение в жилом секторе

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом секторе в районе Красная Речка в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.

"В результате совместных действий наземной группировки пожарного гарнизона и авиации МЧС России было ликвидировано открытое горение в районе частного сектора на улице Минусинской Красной Речки Хабаровска. Для ликвидации последствий пожара задействовано более 100 человек и около 20 единиц техники, в том числе самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", — сказал собеседник агентства.

Сейчас пожарные проливают деревянные конструкции и поврежденные огнем строения. Бе-200 и Ми-8 сбросили на очаги пожара около 70 т воды.

"По предварительным данным, в результате пожара пострадали пять жилых домов, три надворных постройки, а также автосервис. Информация о количестве проживающих в домах людей и потребности в их временном размещении уточняется", — сообщили в ГУ МЧС.

Работы осложнял сильный порывистый ветер. Общая площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и испытательной пожарной лаборатории работают на месте ЧП для установления причин возгорания.