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Катамаран с туристами намотало на дерево, семеро человек упали в реку
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Катамаран с туристами намотало на дерево, семеро человек упали в реку 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Катамаран, в котором находились семеро туристов, намотало на затопленное дерево на реке Бабка.
В краевой службе спасения рассказали, что инцидент произошёл в праздничные дни. Вечером семеро туристов — два молодых человека и девушка — отправились на сплав по реке Бабка. Они спустили катамаран неподалёку от посёлка Октябрьский.
«Летом Бабка довольно спокойная река. Но в условиях таяния снега весной превращается в бурный поток мутной воды и местами очень сильно разливается. Река имеет многократные повороты и извилины. Условия прохождения маршрута приближены к экстремальным. Требуется максимальное внимание, специфические знания, сноровка и определенное умение для обеспечения безопасного похода по воде», — рассказали спасатели.
Между посёлками Октябрьский и Кукуштан туристы наткнулись на затопленное дерево. Так как вода в этом месте образует бурный поток, катамаран практически намотало на него. Всё туристы оказались в воде. На всех были одеты спасательные жилеты, поэтому группе удалось удержаться на поверхности реки и добраться до небольшого островка в центре потока. Туристы развели костёр, чтобы согреться и стали ждать помощи. На их поиски отправились спасатели.
«С группой, терпящей бедствие, постоянно поддерживалась связь. Оперативный дежурный краевой службы спасения давал советы, как вести себя в экстремальной ситуации», — пояснили в службе спасения. — «Через три километра по течению спасателям удалось обнаружить людей, находящихся на острове среди разливающейся реки. Поверхность острова быстро скрывалась под водой. Спасатели приняли решение вывозить туристов по два человека».
Спасательная операция продлилась два с половиной часа. Все спасённые промокли и замерзли, переохлаждения не получили. От дальнейшей эвакуации туристы отказались.
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