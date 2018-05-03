Огненный шар: момент крушения самолета с пассажирами в Аризоне попал на видео

Уличная камера наблюдения зафиксировала момент крушения легкомоторного самолета в американском штате Аризона. Трагический инцидент, в результате которого погибли шесть человек, произошел еще вечером 9 апреля, однако запись была обнародована полицейскими только на этой неделе.

Моноплан Piper PA-24-260 рухнул примерно в 400 метрах от воздушной гавани города Скотсдейл, отмечает FOX5. На кадрах видно, как самолет повело влево, после чего он начал стремительно терять высоту и рухнул на гольф-поле, где загорелся — на записи виден огненный шар, поднявшийся в небо.

На борту воздушного судна находились три девушки и трое мужчин, никому из них не удалось выжить. На исследование обломков самолета и установление причин катастрофы уйдет по меньшей мере 18 месяцев, поскольку следователи до сих пор не могут с уверенностью сказать, кто находился за штурвалом в момент крушения.