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Огненный шар: момент крушения самолета с пассажирами в Аризоне попал на видео
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Огненный шар: момент крушения самолета с пассажирами в Аризоне попал на видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Уличная камера наблюдения зафиксировала момент крушения легкомоторного самолета в американском штате Аризона. Трагический инцидент, в результате которого погибли шесть человек, произошел еще вечером 9 апреля, однако запись была обнародована полицейскими только на этой неделе.
Моноплан Piper PA-24-260 рухнул примерно в 400 метрах от воздушной гавани города Скотсдейл, отмечает FOX5. На кадрах видно, как самолет повело влево, после чего он начал стремительно терять высоту и рухнул на гольф-поле, где загорелся — на записи виден огненный шар, поднявшийся в небо.
На борту воздушного судна находились три девушки и трое мужчин, никому из них не удалось выжить. На исследование обломков самолета и установление причин катастрофы уйдет по меньшей мере 18 месяцев, поскольку следователи до сих пор не могут с уверенностью сказать, кто находился за штурвалом в момент крушения.
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