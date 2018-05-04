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Крушение самолета, в котором погибла известная модель, попало на видео
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Крушение самолета, в котором погибла известная модель, попало на видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет упал через 15 минут после взлета на поле для гольфа и взорвался.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент крушения частного самолета, следовавшего из Аризоны в Лас-Вегас. На его борту находились шесть человек, все они погибли, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что самолет находился в воздухе не больше 15 минут, после чего по невыясненной пока причине у судна начали разрушаться крылья и он рухнул на поле для гольфа. Инцидент произошел еще 9 апреля, но видеозапись была опубликована только накануне.
Среди погибших оказалась известная модель, на чей блог в Instagram подписаны более 35 тыс. человек, 23-летняя Мэрайя Саншайн Куган.
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