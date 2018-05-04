Крушение самолета, в котором погибла известная модель, попало на видео

Самолет упал через 15 минут после взлета на поле для гольфа и взорвался.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент крушения частного самолета, следовавшего из Аризоны в Лас-Вегас. На его борту находились шесть человек, все они погибли, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что самолет находился в воздухе не больше 15 минут, после чего по невыясненной пока причине у судна начали разрушаться крылья и он рухнул на поле для гольфа. Инцидент произошел еще 9 апреля, но видеозапись была опубликована только накануне.

Среди погибших оказалась известная модель, на чей блог в Instagram подписаны более 35 тыс. человек, 23-летняя Мэрайя Саншайн Куган.