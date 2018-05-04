Ещё
Крушение самолета с пассажирами попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У России появится серьезный конкурент по газу
У России появится серьезный конкурент по газу

Крушение самолета с пассажирами попало на видео 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
В объектив камеры уличного видеонаблюдения попал момент катастрофы частного самолета. Он направлялся из Аризоны в Лас-Вегас.
На борту лайнера в момент трагедии находились шесть человек, никто не выжил. Самолет провел в воздухе не больше 15 минут, после чего у него начали разрушаться крылья, и он рухнул на поле для гольфа, передает Daily Mail. Причина случившегося пока не установлена.
ЧП произошло еще 9 апреля, но запись обнародовали только сейчас. В числе погибших оказалась известная 23-летняя фотомодель Мэрайя Саншайн Куган, на чей блог в Instagram подписаны более 35 тысяч человек.
Дни.ру: последние новости
Политик с пакетом кефира на голове расстрелял радикалов "Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой Вскрылись неожиданные подробности смерти звезды "Последнего героя"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов164
Пекин уступает под напором Трампа152
Силуанов рассказал о пользе нового налога165
«Белые каски» больше не нужны Западу33
Стали известны подробности смерти Сакина6
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение