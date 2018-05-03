Префектура: Облицовка дома на ул. Зеленодольская обрушилась на площади 3 кв. м

В префектуре Юго-Восточного округа Москвы сообщили об обрушении облицовки жилого дома на ул. Зеленодольская на площади 3 кв. м, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщается на сайте префектуры.

«В доме по адресу ул. Зеленодольская, д. 36, корп. 1 произошел инцидент с облицовкой стены площадью около 3 кв. м, несущие конструкции не пострадали. Службы оперативно прибыли на место», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время специалисты проведут обследование дома для выяснения причин частичного обрушения, а также разработают мероприятия для устранения последствий. «Место инцидента огорожено. Соблюдены все необходимые меры безопасности. Пострадавших нет», — заключили в префектуре.