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Почти 17% месячной нормы осадков выпало в Москве 2 мая
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Почти 17% месячной нормы осадков выпало в Москве 2 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Второго мая в результате мощного ливня и грозы в столице выпало до 17% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».
Мощный ливень и град обрушились на Москву 2 мая во второй половине дня. Скорость ветра местами достигала 14 метров в секунду, во «Внукове» 17 метров в секунду, в районе аэропорта «Шереметьево» 19 метров в секунду.
«Дожди носили локальный характер и были разной интенсивности, а местами их и вовсе не было. Метеостанции зафиксировали в основном небольшие дожди. Умеренными (от 3 до 8 миллиметров) были дожди на западе столицы, в центре города, в районе Красной Пресни и на востоке, в районе Измайлово. Да даже в пределах нескольких километров погода была совсем разной», — говорится в сообщении.
Так, в районе Строгино на землю упали лишь отдельные капли дождя, а на другом берегу Москвы-реки, в районе Крылатское, прошел мощный ливень с градом. И лишь следы дождя отмечены в Тушине. На Ленинградском шоссе, в районе Варшавского шоссе и в Бутове дождя совсем не было.
Ливни 2 мая были локальными, прошли не на всей территории города. По такому сценарию обычно развивается погода при прохождении холодного атмосферного фронта в период максимального прогрева воздуха, то есть днем или вечером.
Норма осадков в мае составляет 48 миллиметров.
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