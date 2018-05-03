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Су-30 перевернулся три раза и рухнул с высоты 200 метров
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Су-30 перевернулся три раза и рухнул с высоты 200 метров 

News.ru 1 час назад
Очевидец крушения российского Су-30 рассказал, что истребитель заглох спустя 40 секунд после взлёта, находясь на высоте около 200 метров. Перед падением в воду авиасудно перевернулось в воздухе по меньшей мере два раза. После этого Су-30 рухнул левым боком «хвостом вниз».
Первыми, кто прибыл к месту инцидента, были два рыбацких баркаса, пишет Telegram-канал WarGonzo.
Ранее News.ru писал о том, что истребитель разбился во время набора высоты при взлёте с авиабазы Хмеймим, оба пилота погибли. Предварительной версией крушения считается попадание птицы в двигатель воздушного судна.
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