Один человек пострадал в ДТП с маршруткой на западе Москвы

Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на западе Москвы , в результате ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции Он уточнил, что ДТП произошло адресу: улица Рябиновая, дом 44. «Один человек пострадал, но травма оказалась незначительной. Госпитализация не потребовалась», — сказал собеседник агентства. В настоящее время, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.