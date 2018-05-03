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Один человек пострадал в ДТП с маршруткой на западе Москвы
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Один человек пострадал в ДТП с маршруткой на западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на западе Москвы, в результате ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.
Он уточнил, что ДТП произошло адресу: улица Рябиновая, дом 44.
«Один человек пострадал, но травма оказалась незначительной. Госпитализация не потребовалась», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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