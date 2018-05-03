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Авиация МЧС локализовала крупный пожар в одном из районов Хабаровска
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Авиация МЧС локализовала крупный пожар в одном из районов Хабаровска 

РИА Новости 26 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Спасательная авиация локализовала крупный пожар в хабаровском микрорайоне Красная Речка, жертв нет, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что шесть жилых домов и автосервис на улице Минусинская загорелись в 17.35 хбр (10.35 мск).
"Возгорание жилых домов в селе Красная Речка Хабаровского района локализовано. На место пожара прибыли вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 от Хабаровского АСЦ МЧС России, которые произвели по одному сбросу воды объемом 17 тонн", — говорится в сообщении.
Всего на ликвидацию пожара было привлечено 48 человек и 12 единиц техники.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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