Река вышла из берегов и унесла мост в Приморье 

Река Малютинка из‐за сильного ливня вышла из берегов и снесла единственный мост на полуострове Песчаный. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу администрации Владивостока.
Полуостров, расположенный в 12 километрах от Владивостока, остался без сообщения с городом. Смытый водой мост был единственной связью с Владивостоком. Очевидцы опубликовали видео с последствиями выхода реки из берегов.
Инцидент произошел в связи с тем, что поваленные деревья забили водопропускные трубы,
из-за чего сильный поток воды хлынул в сторону моста через реку Малютинка и размыл дорогу
пресс-служба
администрации Владивостока.
К разрушенному мосту прибыли специалисты, которые восстановят мост.
Сильные ливни бушуют и в других странах. Из-за наводнения, вызванного сильнейшим дождем, более 70 человек погибли в Кении, а свыше 40 тысяч семей не могут вернуться домой.