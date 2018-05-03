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Река вышла из берегов и унесла мост в Приморье
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Река вышла из берегов и унесла мост в Приморье 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Река Малютинка из‐за сильного ливня вышла из берегов и снесла единственный мост на полуострове Песчаный. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу администрации Владивостока.
Полуостров, расположенный в 12 километрах от Владивостока, остался без сообщения с городом. Смытый водой мост был единственной связью с Владивостоком. Очевидцы опубликовали видео с последствиями выхода реки из берегов.
Инцидент произошел в связи с тем, что поваленные деревья забили водопропускные трубы,
из-за  чего сильный поток воды хлынул в сторону моста через реку Малютинка и размыл дорогу
пресс-служба
администрации Владивостока.
К разрушенному мосту прибыли специалисты, которые восстановят мост.
Сильные ливни бушуют и в других странах. Из-за наводнения, вызванного сильнейшим дождем, более 70 человек погибли в Кении, а свыше 40 тысяч семей не могут вернуться домой.
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