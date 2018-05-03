Река вышла из берегов и унесла мост в Приморье

Река Малютинка из‐за сильного ливня вышла из берегов и снесла единственный мост на полуострове Песчаный. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу администрации Владивостока

Полуостров, расположенный в 12 километрах от Владивостока, остался без сообщения с городом. Смытый водой мост был единственной связью с Владивостоком. Очевидцы опубликовали видео с последствиями выхода реки из берегов.

Инцидент произошел в связи с тем, что поваленные деревья забили водопропускные трубы,

из-за чего сильный поток воды хлынул в сторону моста через реку Малютинка и размыл дорогу

пресс-служба

администрации Владивостока.

К разрушенному мосту прибыли специалисты, которые восстановят мост.