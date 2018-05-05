Фура сорвалась с моста в реку в Приморье

Большегруз упал с моста в реку в Приморском крае 5 мая. Об этом сообщило агентство Deita.ru.

Водитель фуры ехал по мосту через реку в области села Новороссия в Шкотовском районе.

Вероятно, водитель не смог справиться с управлением и сорвался с моста из бетонных плит в воду. На кадрах видно, что весь кузов уже затонул, а кабина практически наполовину скрылась под водой.

Красота российских дорог. Вот такие мосты у нас в Приморском крае. Потому нужно трижды думать перед тем, как куда-то ехать

— очевидец происшествия.

О состоянии водителя фуры не уточняется.

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