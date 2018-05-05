Ещё
Фура сорвалась с моста в реку в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фура сорвалась с моста в реку в Приморье 

360tv.ru 13 минут назад
Фото: 360tv.ru
Большегруз упал с моста в реку в Приморском крае 5 мая. Об этом сообщило агентство Deita.ru.
Водитель фуры ехал по мосту через реку в области села Новороссия в Шкотовском районе.
Вероятно, водитель не смог справиться с управлением и сорвался с моста из бетонных плит в воду. На кадрах видно, что весь кузов уже затонул, а кабина практически наполовину скрылась под водой.
Красота российских дорог. Вот такие мосты у нас в Приморском крае. Потому нужно трижды думать перед тем, как  куда-то  ехать
— очевидец происшествия.
О состоянии водителя фуры не уточняется.
Грузовик столкнулся с туристическим автобусом на  юго-западе
Праги. Четверо польских туристов получили легкие травмы. Водителя грузовика в тяжелом состоянии на вертолете отправили в больницу.
360tv.ru: последние новости
На Гавайях началось извержение самого активного вулкана планеты. Оно увеличит размер острова Внеплановые проверки торговых центров проходят в Подмосковье Пожарные спасли человека из горящего дома в Приморье
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре77
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива607
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ66
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ303
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира21
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение