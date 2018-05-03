Четыре человека погибли в результате пожара на съемочной площадке в провинции Хунань

Чанша, 3 мая / Синьхуа / — Четыре человека погибли в результате пожара на съемочной площадке в районе Кайфу города Чанша, административного центра провинции Хунань /Центральный Китай /. Об этом сообщили местные власти.

Пожар вспыхнул сегодня около часа ночи. Его удалось за короткое время локализовать и потушить благодаря усилиям сотрудников противопожарной службы и ряда других департаментов местной администрации.

По состоянию на 5:00 четверга, спасатели подтвердили гибель четырех человек в результате пожара. В настоящее время причины пожара выясняются. -0-