Четыре человека погибли в результате пожара на съемочной площадке в провинции Хунань 

Чанша, 3 мая /Синьхуа/ — Четыре человека погибли в результате пожара на съемочной площадке в районе Кайфу города Чанша, административного центра провинции Хунань /Центральный Китай/. Об этом сообщили местные власти.
Пожар вспыхнул сегодня около часа ночи. Его удалось за короткое время локализовать и потушить благодаря усилиям сотрудников противопожарной службы и ряда других департаментов местной администрации.
По состоянию на 5:00 четверга, спасатели подтвердили гибель четырех человек в результате пожара. В настоящее время причины пожара выясняются. -0-