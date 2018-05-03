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Катамаран намотало на дерево, вещи утонули: в Прикамье спасли туристов, застрявших на острове
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В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

Катамаран намотало на дерево, вещи утонули: в Прикамье спасли туристов, застрявших на острове 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Пермском районе группа туристов на катамаране потерпела крушение. Отдыхающие наткнулись на затопленное дерево: катамаран застрял в ветках, вещи утонули, а туристы оказались в воде.
ЧП произошло вечером 29 апреля на реке Бабка между поселком Октябрьский и Кукуштаном. В группе было пять девушек и двое юношей. К счастью, они были одеты в спасательные жилеты и смогли добраться до островка посреди речки. Там развели костер и вызвали помощь. Сигнал бедствия поступил на пульт дежурного около восьми часов вечера.
— Обильные осадки и активное таяние снега в лесной зоне повлияли на разлив реки. В летнее время Бабка довольно спокойная речка, но в условиях таяния снега весной превращается в бурный поток мутной воды и местами очень сильно разливается, — рассказали спасатели. — Условия прохождения маршрута приближены к экстремальным. Сильный ветер, дождь, а также приблизившаяся темнота осложняли поисково-спасательные работы. Через три километра по течению спасателям удалось обнаружить людей, находящихся на острове среди разливающейся реки. Поверхность острова быстро скрывалась под бурлящей, холодной, мутной водой. Вода прибывала.
С группой, терпящей бедствие, постоянно поддерживалась связь. Оперативный дежурный краевой службы спасения давал советы, как вести себя в экстремальной ситуации. Спасатели вывозили пострадавших по двое. Всего операция заняла около 2,5 часа. Состояние потерпевших удовлетворительное. Туристы промокли и замерзли, но медицинская помощь никому не понадобилась.
Ранее мы сообщали о том, что половодьем накрыло два моста в Кунгурском районе.
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