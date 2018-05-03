Катастрофы истребителей Су-30 в мире в 2003-2018 годах

3 мая 2018 года над акваторией Средиземного моря потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ. Авария произошла, когда самолет набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба пилота погибли.

23 мая 2017 года истребитель Су-30 ВВС Индии пропал во время учебного полета. Радиосвязь с ним была потеряна, когда он находился в 60 километрах к северу от города Тезпур штата Ассам. Самолет разбился в полутора сотни километров от границы с Китаем . Обломки истребителя были найдены 26 мая, оба пилота погибли.

15 марта 2017 года в индийском штате Раджастан потерпел крушение истребитель Су-30МКИ национальных ВВС. Самолет должен был приземлиться на авиабазе Уттарлай, но рухнул на жилой дом в местной деревне. В результате пострадали трое жителей дома — их госпитализировали с ожогами и другими травмами. Пилотам удалось катапультироваться.

14 июня 2016 года истребитель Су-30 военно-воздушных сил Вьетнама упал в Южно-Китайское море. Один из двух пилотов катапультировался и выжил, его спасло из воды рыболовное судно.

В ночь 18 сентября 2015 года военный самолет Су-30 разбился на территории Венесуэлы вблизи с границей Колумбии . Инцидент произошел, когда военный самолет обнаружил другой летательный аппарат, незаконно проникший в воздушное пространство Венесуэлы через границу с Колумбией. Оба пилота погибли.

19 мая 2015 года многоцелевой истребитель ВВС Индии Су-30МКИ потерпел крушение в штате Ассам на востоке Индии. Пилоты катапультировались.

28 февраля 2012 года в 130 километрах северо-восточнее Комсомольска-на-Амуре разбился многофункциональный истребитель Су-30. ЧП произошло во время испытательного полета Су-30, принадлежащего самолетостроительному заводу в Комсомольске-на-Амуре. Оба летчика успели катапультироваться, один из них получил легкие травмы.

26 июля 2006 года стало известно об аварии самолета Су-30 в подмосковном Жуковском . ЧП произошло во время испытаний в Летно-испытательном институте имени Громова. Самолет упал на территории аэродрома. Жертв и пострадавших в результате аварии не было, как и разрушений на земле.

22 июля 2003 года самолет Су-30 потерпел аварию при взлете на аэродроме войсковой части военно-морской авиации в Анапе Краснодарский край ).

По информации Минобороны, «инцидент с Су-30 произошел исключительно по вине летчика, который после приземления во время руления самолета по ошибке нажал не тот тумблер». В результате шасси истребителя убралось, и самолет упал на аэродромные плиты. Никто из пилотов не пострадал, самолет получил незначительные повреждения.