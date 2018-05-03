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В Новгородской области сняли введенный из-за паводка режим ЧС
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В Новгородской области сняли введенный из-за паводка режим ЧС 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Новгородской области 23 апреля из-за паводка, снят. Уровень воды в большинстве рек снижается, но на территории области еще остается почти 100 подтопленных приусадебных участков, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Ситуация в области стабилизировалась, на большинстве водоемов уровень воды снижается. Режим чрезвычайной ситуации снят, но подтопленными остается 91 приусадебный участок в трех населенных пунктах, домов нет в зоне подтопления нет", — рассказал начальник пресс-службы Александр Куликов.
По данным онлайн карты «Новгородавтодора», из 46 участков дорог, получивших повреждения в результате паводка, движение восстановили на 44. Как уточнили в региональном министерстве транспорта, отремонтировать два оставшихся участка в Пестовском районе не позволяет высокий уровень воды.
Ситуация в области осложнилась после выпадения обильных осадков и активного таяния снега, которое пришлось на 17-18 апреля. На момент ведения режима ЧС в регионе подтопленными оказались 209 приусадебных участков и 11 домов, большинство — в Хвойнинском районе. В Крестецком районе эвакуировали двух человек. В результате неблагоприятных погодных условий также оказались поврежденными 46 участков дорог в Новгородском, Чудовском, Любытинском, Боровичском, Пестовском, Окуловском и Хвойнинском районах.
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