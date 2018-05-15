Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы 

В столичном районе Люблино произошел пожар в квартире, в результате которого один человек погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«В девятиэтажном жилом здании по адресу: ул. Ставропольская, д. 54, корп. 2, произошел пожар в квартире на шестом этаже. Обнаружено тело погибшего», — сказал источник.
В свою очередь в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС Агентству «Москва» подтвердили факт возгорания по данному адресу. «Произошел пожар на площади 25 кв. м. К сожалению, есть пострадавший», — сказал собеседник агентства.