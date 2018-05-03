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В Хабаровске горят девять частных домов и автосервис
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В Хабаровске горят девять частных домов и автосервис 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Хабаровске в районе Красная Речка вспыхнул пожар. Пламя охватило девять частных домов и здание автосервиса, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Горят девять частных домов и здание автосервиса. Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, для тушения пожара направлены самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.
В экстренных службах добавили, что распространению огня способствует сильный ветер. "Пожар имеет техногенную причину, из-за сильного ветра он распространился на значительной площади", — сказал источник. Он пояснил, что сначала загорелись здание автосервиса и шесть частных домов, позже пожар охватил еще несколько домов.
ТАСС: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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