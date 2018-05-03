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Истребитель ВКС РФ потерпел крушение над Средиземным морем
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Истребитель ВКС РФ потерпел крушение над Средиземным морем 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Вести Калининград
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Истребитель ВКС РФ Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", — сказали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что, «по предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы». «Никакого огневого воздействия по самолету не было», — сказали в ведомстве.
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