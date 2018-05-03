Истребитель ВКС РФ потерпел крушение над Средиземным морем

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Истребитель ВКС РФ Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", — сказали в ведомстве.