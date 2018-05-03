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Су-30СМ разбился после взлета с Хмеймима: оба летчика погибли
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Су-30СМ разбился после взлета с Хмеймима: оба летчика погибли 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли, говорится в сообщении российского военного ведомства.
3 мая около 9.45 по московскому времени при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ.
«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.
В сообщении российского военного ведомства подчеркнуто, что никакого огневого воздействия по самолету не было.
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