Су-30СМ разбился после взлета с Хмеймима: оба летчика погибли

Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли, говорится в сообщении российского военного ведомства

3 мая около 9.45 по московскому времени при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ.

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.

В сообщении российского военного ведомства подчеркнуто, что никакого огневого воздействия по самолету не было.