Ещё
В Индии более 70 человек стали жертвами мощной песчаной бури, сообщили СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Индии более 70 человек стали жертвами мощной песчаной бури, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая — РИА Новости. Свыше 70 человек погибли, десятки пострадали во время мощной песчаной бури, которая накрыла в среду вечером несколько штатов на севере Индии, переедает телеканал NDTV.
По данным телеканала, буря прошлась по штатам Уттар-Прадеш и Раджастан, где в совокупности с грозовыми ливнями стала причиной обрушения нескольких жилых домов. Штормовой ветер вырывал деревья и валил электрические столбы, из-за чего во многих районах были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.
Как отмечает NDTV, от удара стихии в Раджастане в наибольшей степени пострадали его восточные районы: Алвар, Дхолпур и Бхаратпур. Главный министр штата Васундхара Радже в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter выразила соболезнования семьям погибших и написала, что уже распорядилась оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Накануне песчаная буря также была зафиксирована в столичном округе Дели, однако, в отличие от Раджастана и Уттар-Прадеша, не повлекла за собой трагических последствий. Тем не менее, по данным NDTV, из-за непогоды 15 самолетов, следовавших в Дели, пришлось перенаправить в другие аэропорты.
РИА Новости: последние новости
В Минобороны назвали возможную причину катастрофы Су-30СМ в Сирии В Австрии в результате крушения самолета погибли два человека В Приморье остановили движение на трассе между городами Артем и Находка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину794
В Сирии разбился российский истребитель160
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка73
Еще один мессенджер заблокируют в России200
Пока вы спали: 103 года строгого режима24
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение