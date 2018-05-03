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В квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве ликвидировали пожар
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В квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве ликвидировали пожар 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Возгорание в квартире жилого дома на Фрунзенской набережной в Москве ликвидировали, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"Возгорание ликвидировано, его площадь составила 10 кв. м", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, из квартир дома спасли четыре человека.
В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что всего из здания эвакуировали 30 человек.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир дома на Фрунзенской набережной, д. 52.
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