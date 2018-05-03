В квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве ликвидировали пожар

"Возгорание ликвидировано, его площадь составила 10 кв. м", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, из квартир дома спасли четыре человека.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что всего из здания эвакуировали 30 человек.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир дома на Фрунзенской набережной, д. 52.