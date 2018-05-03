«Солнце внезапно пропало». Какие природные бедствия случались в Сибири

Многие считают Сибирь относительно спокойным краем, где вдали от высоких гор и океана нет больших наводнений, сильных землетрясений и прочих катаклизмов природы. Однако и в её истории не раз случались природные бедствия и загадочные явления, объяснить которые до сих пор не могут учёные. Историк и краевед Игорь Маранин рассказал корреспонденту АиФ о самых необычных и масштабных из них.

Сибирская тьма

«Одним из самых загадочных катаклизмов природы, обрушившихся на Сибирь за последние пару столетий, стало природное явление, которое сохранилось в исторических хрониках под названием «Сибирская тьма», — рассказывает историк и краевед Игорь Маранин. — Эта история произошла на севере Западной Сибири 18 сентября 1938 года. Записи о необъяснимом явлении оставили работники метеостанции, которая была в немецком посёлке Хальмер-Седэ, близ Обской губы. В 8.30 в небе появились красно-бурые облака и на улице начало постепенно темнеть. К 10 часам утра тьма сгустилась настолько, что в посёлке стало темно, как ночью. «Небо и земля не отличались друг от друга, всё казалось однородным, чёрным, абсолютно лишённым света», — рассказывали очевидцы.

Озадаченные происходящим жители стали собираться в центре села и все вместе обсуждали, что происходит и надолго ли пропало солнце. Связи с другими городами и посёлками в то время не было, и никто не знал — то ли мгла спустилась только на их посёлок, то ли уже поглотила всю Землю. Только через два часа начало вновь светать. Как выяснилось, непредвиденное «затмение» наблюдалось на огромной территории на севере Сибири и затронуло несколько населённых пунктов. При этом работники метеостанции отмечали, что никакого солнечного затмения в тот день не было.

Что же это тогда было? Мнения специалистов разделились. И до сих пор однозначного ответа нет, есть лишь разные версии, которые выдвигают учёные. Так, многие считают причиной загадочной мглы, накрывшей в тот год Сибирь, сильные лесные пожары. За несколько дней до «затмения» на Урале горели леса, и дым, который сюда перенесло ветром, закрыл доступ солнечным лучам.

Другие учёные, анализируя особенности необычного природного явления, пришли к выводу, что день превратился в ночь из-за того, что в атмосферу Земли вторглось облако космической пыли, которое также заслонило лучи света. С такой версией, кстати, согласились многие научные деятели в начале 40-х годов. В ХХI веке возникла новая версия. Суть её в том, что в зону Земли необъяснимым образом попала антиматерия, которая оказалась на пути солнечных лучей и поглотила их, из-за чего на поверхности планеты образовалось тёмное пятно.

Кстати, кроме научных, есть и мистические версии. Так, парапсихолог из Томска А. Ф. Городецкий, который в детстве и сам был свидетелем внезапной тьмы, отмечал, что подобные природные явления случаются крайне редко и являются предзнаменованием больших бед, таких как Вторая мировая война, которая началась вскоре после необъяснимого «потемнения».

«Но две главные стихии, от которых чаще всего страдали регионы Сибири, это, конечно, вода и ветер», — говорит Игорь Маранин.

В конце XVIII–начале XIX века в Сибири было несколько крупных наводнений. Река, которая всегда была главным помощником жителей древних поселений, начинала буйствовать и выходила из берегов, оборачиваясь для людей настоящим бедствием. Нередко именно вода заставляла жителей покидать обжитые места и искать новые. Так случилось и с Чаусским острогом (ныне –п. Колывань Новосибирской области ).

Острог был основан в 1713 году на левом берегу реки Чаус в шести вёрстах от её впадения в Обь для защиты от набегов кыргызов. Однако за всё время своего существования он ни разу так и не подвергся набегам чужаков. Сражаться поселению пришлось не с врагами, а с водной стихией. Наводнения стали практически ежегодным бедствием. Причём не только для местных жителей, но и купцов, которые в конце XVIII века стали возить товар по Московскому тракту, который проложили черезЧаусский острог. Жители поселения надеялись, что большая дорога поможет развитию небольшого города. Но у реки были свои планы. Уже через несколько лет составители военно-статистического обозрения констатировали полную бесперспективность поселения. «Заливаемый весной и летом до самого июля водою в это время город бывает неприступен ни для проезжающих, ни для обозов. А посему последние избрали для себя дорогу, идущую по возвышенности в стороне от города».

В результате было принято решение перенести Колывань на восемь вёрст (чуть больше 8 км) от прежнего места на возвышенность. Однако переселяться согласились не все жители, и на месте бывшего города в ранге волостного центра осталось село Чаус.

Устраивала испытания река и жителям Новосибирска . В 1927 году в конце апреля вода в Оби за сутки поднялась на 25 сантиметров, на следующий день — на 35 см, а к утру следующего дня хлынула через мост. Затем вышла из берегов и Каменка и смыла несколько деревянных домов, расположенных близко к берегу. Избушки поплыли по течению и прибились поодаль к берегу, став печальной городской достопримечательностью. Чтобы от наводнения не пострадали жители, аварийные службы, отряды стали готовиться эвакуировать их из подтопленных домов. Для их расселения городские власти «забронировали» здания кино и театров, а также пустые номера в гостиницах. Однако водную стихию удалось обуздать — заторы льда, из-за которых река в узких местах вышла из берегов, подорвали порохом две бригады рабочих. Подрывников направили и к устью реки Бия. Ночью там тоже вода вышла из берегов, затопив сразу несколько кварталов и пять городских улиц. Погибло много рогатого скота и домашних животных. Человеческих жертв чудом удалось избежать. Старожилы вспоминали, что такого наводнения раньше не видели. На несколько дней город превратился в сибирскую Венецию, горожане перемещались по улицам на лодках.

После строительства ГЭС в Новосибирске на Оби масштабных наводнений уже не было — подтапливало в основном только дачные посёлки. Правда, недалеко от центра из берегов река Обь выходила в 1969 году. Подтопленной оказалась городская набережная — вода по щиколотку залила променад. Это, как обычно, не смутило сибиряков, и они всё так же с удовольствием прогуливались.