«Солнце внезапно пропало». Какие природные бедствия случались в Сибири 

Многие считают Сибирь относительно спокойным краем, где вдали от высоких гор и океана нет больших наводнений, сильных землетрясений и прочих катаклизмов природы. Однако и в её истории не раз случались природные бедствия и загадочные явления, объяснить которые до сих пор не могут учёные. Историк и краевед Игорь Маранин рассказал корреспонденту АиФ о самых необычных и масштабных из них.
Сибирская тьма
«Одним из самых загадочных катаклизмов природы, обрушившихся на Сибирь за последние пару столетий, стало природное явление, которое сохранилось в исторических хрониках под названием «Сибирская тьма», — рассказывает историк и краевед Игорь Маранин. — Эта история произошла на севере Западной Сибири 18 сентября 1938 года. Записи о необъяснимом явлении оставили работники метеостанции, которая была в немецком посёлке Хальмер-Седэ, близ Обской губы. В 8.30 в небе появились красно-бурые облака и на улице начало постепенно темнеть. К 10 часам утра тьма сгустилась настолько, что в посёлке стало темно, как ночью. «Небо и земля не отличались друг от друга, всё казалось однородным, чёрным, абсолютно лишённым света», — рассказывали очевидцы.
Озадаченные происходящим жители стали собираться в центре села и все вместе обсуждали, что происходит и надолго ли пропало солнце. Связи с другими городами и посёлками в то время не было, и никто не знал — то ли мгла спустилась только на их посёлок, то ли уже поглотила всю Землю. Только через два часа начало вновь светать. Как выяснилось, непредвиденное «затмение» наблюдалось на огромной территории на севере Сибири и затронуло несколько населённых пунктов. При этом работники метеостанции отмечали, что никакого солнечного затмения в тот день не было.
Что же это тогда было? Мнения специалистов разделились. И до сих пор однозначного ответа нет, есть лишь разные версии, которые выдвигают учёные. Так, многие считают причиной загадочной мглы, накрывшей в тот год Сибирь, сильные лесные пожары. За несколько дней до «затмения» на Урале горели леса, и дым, который сюда перенесло ветром, закрыл доступ солнечным лучам.
Другие учёные, анализируя особенности необычного природного явления, пришли к выводу, что день превратился в ночь из-за того, что в атмосферу Земли вторглось облако космической пыли, которое также заслонило лучи света. С такой версией, кстати, согласились многие научные деятели в начале 40-х годов. В ХХI веке возникла новая версия. Суть её в том, что в зону Земли необъяснимым образом попала антиматерия, которая оказалась на пути солнечных лучей и поглотила их, из-за чего на поверхности планеты образовалось тёмное пятно.
Кстати, кроме научных, есть и мистические версии. Так, парапсихолог из Томска А. Ф. Городецкий, который в детстве и сам был свидетелем внезапной тьмы, отмечал, что подобные природные явления случаются крайне редко и являются предзнаменованием больших бед, таких как Вторая мировая война, которая началась вскоре после необъяснимого «потемнения».
Своя Венеция
«Но две главные стихии, от которых чаще всего страдали регионы Сибири, это, конечно, вода и ветер», — говорит Игорь Маранин.
В конце XVIII–начале XIX века в Сибири было несколько крупных наводнений. Река, которая всегда была главным помощником жителей древних поселений, начинала буйствовать и выходила из берегов, оборачиваясь для людей настоящим бедствием. Нередко именно вода заставляла жителей покидать обжитые места и искать новые. Так случилось и с Чаусским острогом (ныне –п. Колывань Новосибирской области).
Острог был основан в 1713 году на левом берегу реки Чаус в шести вёрстах от её впадения в Обь для защиты от набегов кыргызов. Однако за всё время своего существования он ни разу так и не подвергся набегам чужаков. Сражаться поселению пришлось не с врагами, а с водной стихией. Наводнения стали практически ежегодным бедствием. Причём не только для местных жителей, но и купцов, которые в конце XVIII века стали возить товар по Московскому тракту, который проложили черезЧаусский острог. Жители поселения надеялись, что большая дорога поможет развитию небольшого города. Но у реки были свои планы. Уже через несколько лет составители военно-статистического обозрения констатировали полную бесперспективность поселения. «Заливаемый весной и летом до самого июля водою в это время город бывает неприступен ни для проезжающих, ни для обозов. А посему последние избрали для себя дорогу, идущую по возвышенности в стороне от города».
В результате было принято решение перенести Колывань на восемь вёрст (чуть больше 8 км) от прежнего места на возвышенность. Однако переселяться согласились не все жители, и на месте бывшего города в ранге волостного центра осталось село Чаус.
Устраивала испытания река и жителям Новосибирска. В 1927 году в конце апреля вода в Оби за сутки поднялась на 25 сантиметров, на следующий день — на 35 см, а к утру следующего дня хлынула через мост. Затем вышла из берегов и Каменка и смыла несколько деревянных домов, расположенных близко к берегу. Избушки поплыли по течению и прибились поодаль к берегу, став печальной городской достопримечательностью. Чтобы от наводнения не пострадали жители, аварийные службы, отряды стали готовиться эвакуировать их из подтопленных домов. Для их расселения городские власти «забронировали» здания кино и театров, а также пустые номера в гостиницах. Однако водную стихию удалось обуздать — заторы льда, из-за которых река в узких местах вышла из берегов, подорвали порохом две бригады рабочих. Подрывников направили и к устью реки Бия. Ночью там тоже вода вышла из берегов, затопив сразу несколько кварталов и пять городских улиц. Погибло много рогатого скота и домашних животных. Человеческих жертв чудом удалось избежать. Старожилы вспоминали, что такого наводнения раньше не видели. На несколько дней город превратился в сибирскую Венецию, горожане перемещались по улицам на лодках.
После строительства ГЭС в Новосибирске на Оби масштабных наводнений уже не было — подтапливало в основном только дачные посёлки. Правда, недалеко от центра из берегов река Обь выходила в 1969 году. Подтопленной оказалась городская набережная — вода по щиколотку залила променад. Это, как обычно, не смутило сибиряков, и они всё так же с удовольствием прогуливались.