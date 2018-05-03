Занятия первой смены отменили 4 мая в школах Южно-Сахалинска из-за циклона с Приморья

Об этом в четверг сообщила пресс-служба городской администрации.

«В связи с прогнозируемыми крайне неблагоприятными погодными условиями (сильные порывы ветра и осадки) 4 мая во всех школах Южно-Сахалинска отменены занятия первой смены. Информация о режиме занятий для второй смены будет сообщена дополнительно. Детские сады будут функционировать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области распространила штормовое предупреждение на 4 мая. В нем говорится, что 4 мая на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Поронайского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируется налипание мокрого снега. Кроме этого, днем 4 и ночью 5 мая на реках крайнего юга Сахалина ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 м, выходы воды на пойму. Жителей Южно-Курильского и Курильского районов ожидают неблагоприятные погодные условия с усилением ветра до 25 м/с.

Островные спасатели призывают жителей южных районов Сахалина проявлять крайнюю осторожность во время циклона.