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Синоптики объявили о приближении шторма к Сахалину
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Синоптики объявили о приближении шторма к Сахалину 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Циклон с Желтого моря 3 мая бушевал на Приморье и теперь приблизился к Сахалину. Об этом сообщило агентство Deita.ru.
Управление Росгидромета Сахалина предупредило о приближающемся шторме с сильнейшим дождем и мокрым снегом. Прогнозируют непогоду в  Южно-Сахалинске, Анивском, Томаринском, Невельском, Долинском, Макаровском, Холмском районах, Корсаковском и Поронайском городских округах.
На южных реках Сахалина уровень воды поднимется на 0,5–1,5 метров, ожидается выход воды на пойму. Сильный ветер со скоростью 25 метров в секунду затронет Курильский и  Южно-Курильский
районы.
В ближайшие два дня погода не улучшится. Уменьшения осадков ожидают в субботу, когда циклон переместится в Охотское море.
Около 26,6 тысячи жителей Приморья остались без света
из-за  сильного циклона со штормовым ветром и дождем.
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