Синоптики объявили о приближении шторма к Сахалину

Циклон с Желтого моря 3 мая бушевал на Приморье и теперь приблизился к Сахалину. Об этом сообщило агентство Deita.ru.

Управление Росгидромета Сахалина предупредило о приближающемся шторме с сильнейшим дождем и мокрым снегом. Прогнозируют непогоду в Южно-Сахалинске , Анивском, Томаринском, Невельском Долинском , Макаровском, Холмском районах, Корсаковском и Поронайском городских округах.

На южных реках Сахалина уровень воды поднимется на 0,5–1,5 метров, ожидается выход воды на пойму. Сильный ветер со скоростью 25 метров в секунду затронет Курильский и Южно-Курильский

районы.

В ближайшие два дня погода не улучшится. Уменьшения осадков ожидают в субботу, когда циклон переместится в Охотское море.

Около 26,6 тысячи жителей Приморья остались без света

из-за сильного циклона со штормовым ветром и дождем.