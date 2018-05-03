Более 20 человек погибли в результате сильных ливней в индийском штате Раджастхан

Нью-Дели , 3 мая / Синьхуа / — Более 20 человек погибли, свыше 60 пострадали в среду в результате проливных дождей в нескольких районах штата Раджастхан на западе Индии.

Как сообщили в четверг местные СМИ, в зоне бедствия множество деревьев было вырвано с корнем, несколько человек погибли из-за обвала стены. Пострадавшие были госпитализированы. Число жертв и материальный ущерб уточняются.