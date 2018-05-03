Более 20 человек погибли в результате сильных ливней в индийском штате Раджастхан 

Нью-Дели, 3 мая /Синьхуа/ — Более 20 человек погибли, свыше 60 пострадали в среду в результате проливных дождей в нескольких районах штата Раджастхан на западе Индии.
Как сообщили в четверг местные СМИ, в зоне бедствия множество деревьев было вырвано с корнем, несколько человек погибли из-за обвала стены. Пострадавшие были госпитализированы. Число жертв и материальный ущерб уточняются.
В последние дни на ряд регионов Индии обрушились сильные ливни. 1 мая из-за проливных дождей в приморских районах штата Андхра-Прадеш погибли 11 человек. 29 апреля в штате Бихар 11 человек стали жертвами удара молнии.