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Район уходит под землю: гигантская воронка поглощает дома и машины во Флориде
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Район уходит под землю: гигантская воронка поглощает дома и машины во Флориде 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В американском штате Флорида целый район может уйти под землю.
В городе Ока-Ала провалился участок дороги, размером с футбольное поле. Сначала жители соседних домов увидели небольшую яму, но спустя несколько часов таких провалов набралось уже с десяток и образовалась целая впадина, глубиной больше 15 метров. Еще через полчаса воронки стали появляться прямо около жилых домов.
Жителей восьми из них экстренно эвакуировали. Спасатели в ближайшее время будут откачивать из бездны воду, чтобы хоть как-то остановить это стихийное бедствие.
Во Флориде провалы грунта случаются часто. Зыбкая известняковая почва часто засасывает деревья, машины и даже людей. Ученые прогнозируют, что через 80 лет океан может полностью затопить этот штат из-за глобального потепления.
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