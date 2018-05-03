В Хабаровском крае действуют 14 лесных пожаров

За минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 14 лесных пожаров. Три из них удалось локализовать.

Над ликвидацией возгораний работают 272 человека, задействовано 42 единицы спецтехники и шесть воздушных судов, сообщает ИА AmurMedia

В Амурском районе зарегистрировано четыре термоточки, две из них возле села Литовко. Еще два пожара полыхают недалеко от населенных пунктов Голубичное и Форель. В Верхнебуреинском районе пожары тушат возле Таланджи и Нового Ургала. Также зафиксированы возгорания в Ванинском районе и районе имени Лазо. Еще три пожара зафиксированы в Хабаровском районе, один из них локализован. Также локализованы возгорания в Советско-Гаванском и Солнечном районах.

С начала пожароопасного сезона на территории края в зоне зарегистрированы 163 лесных пожара. Их общая площадь составила 125 тысяч 941 гектар.