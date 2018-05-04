Новую школу за 830 млн рублей построят на острове Парамушир

Более 830 млн рублей выделено из областного бюджета на строительство новой школы на 300 учащихся, отвечающей всем требованиям сейсмобезопасности, в городе Северо-Курильск острове Парамушир. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в министерстве образования Сахалинской области

«Действующее здание школы не соответствует требованиям сейсмической безопасности. Новое образовательное учреждение сможет выдержать 10-бальное землетрясение. Здание будет состоять из двух объектов — школы и закрытой спортивной площадки. На эти цели выделено более 830 млн рублей», — сказали в министерстве.

По данным ведомства, строительство новой школы начнется в 2018 году, а завершится в 2020 году.

Как пояснил ТАСС вице-мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников , действующая школа построена на Парамушире в 80-х годах прошлого века. «Здание возведено по проекту, который предусмотрен для средней полосы России , а не для северных районов. Кроме этого школа не соответствует требованиям сейсмики и новым требованиям к образовательным учреждениям, в частности, нет кабинетов для трудового воспитания», — рассказал Овсянников.

По его словам, новое здание городу необходимо. «У нас уже урегулированы все вопросы в части проекта, выделения земельного участка. Плюс школа делается не просто как образовательное учреждение. Здесь разместится спортивное сооружение крытого типа, которого у нас нет», — отметил вице-мэр. Он рассказал, что в настоящее время в школе обучается 256 детей, все они учатся в первую смену.

Северо-Курильск единственный населенный пункт на острове Парамушир. Население города составляет чуть больше 2,5 тыс. человек.