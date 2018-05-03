В Кемеровской области началась вторая волна паводка

Специалисты зафиксировали вторую волну паводка в Кузбассе.

По информации пресс-службы Кемеровского Гидрометцентра, по югу региона в реках начал подниматься уровень воды. Это связано с прошедшими осадками. Повышение уровня воды ожидается по течению Томи.

По состоянию на 8:00 часов 3 мая Томь в Новокузнецке за сутки поднялась на 60 см, до опасного уровня остается 112 см. В Кемерове Томь прибавила 19 см, до опасного уровня — 264 см. В В Междуреченске уровень воды в Томи не изменился, до опасного уровня — 152 см.

В ближайшие дни существенного повышения уровня воды в реках не ожидается, так как синоптики прогнозируют прохладную погоду с осадками. Однако, продолжится снеготаяние в таежных и горных районах..