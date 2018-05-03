Ещё
В Кемеровской области началась вторая волна паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
В Лондоне в толпе прогремел взрыв

В Кемеровской области началась вторая волна паводка 

АиФ Кузбасс 52 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Специалисты зафиксировали вторую волну паводка в Кузбассе.
По информации пресс-службы Кемеровского Гидрометцентра, по югу региона в реках начал подниматься уровень воды. Это связано с прошедшими осадками. Повышение уровня воды ожидается по течению Томи.
По состоянию на 8:00 часов 3 мая Томь в Новокузнецке за сутки поднялась на 60 см, до опасного уровня остается 112 см. В Кемерове Томь прибавила 19 см, до опасного уровня — 264 см. В В Междуреченске уровень воды в Томи не изменился, до опасного уровня — 152 см.
В ближайшие дни существенного повышения уровня воды в реках не ожидается, так как синоптики прогнозируют прохладную погоду с осадками. Однако, продолжится снеготаяние в таежных и горных районах..
АиФ Кузбасс: последние новости
Кузбассовцев предупреждают о сильном ветре, дождях и грозах В Кемерове отменили первомайские акции из-за трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» Аман Тулеев заявил о намерении уйти из политики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки начали переводить деньги на карты по-новому21
Абрамович предстал перед швейцарским судом78
РФ объяснила отказ от встречи с британцами150
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США489
«Они обречены»124
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
00:37
«Приморским партизанам» вынесли приговор
Криминал
02:49
Крым совершил рывок вперед
Экономика Статьи
02:51
РФ объяснила отказ от встречи с британцами
Политика
01:09
Абрамович предстал перед швейцарским судом
Компании Происшествия
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение