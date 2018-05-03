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На Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона
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На Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено на Сахалине в связи с надвигающимся циклоном, который принесет в регион сильный дождь со снегом. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального главка МЧС.
"Днем 4 мая на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Поронайского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме этого, днем 4-го и ночью 5 мая на реках крайнего юга Сахалина ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, выходы воды на пойму. Жителей Южно-Курильского и Курильского районов ожидают неблагоприятные погодные условия с усилением ветра до 25 м/с", — говорится в сообщении.
Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрации районов.
Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию, добавляется в сообщении.
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