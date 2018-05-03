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Вода в реках Приморья из-за ливней в ближайшие дни может подняться на один-два метра
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Вода в реках Приморья из-за ливней в ближайшие дни может подняться на один-два метра 

ТАСС 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая. /ТАСС/. Вода в реках Приморского края начала подниматься из-за ливней, в ближайшие трое суток подъем уровня воды может составить один-два метра. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Примгидромета.
"В связи с выходом глубокого циклона к побережью Приморского края, вызвавшего сильные и очень сильные дожди на большей территории, на реках края началось формирование дождевого паводка. Подъем уровня воды до 0,3 м отмечается в верховьях рек центральных районов (Уссури, Арсеньевка), а также на реках западных, восточных и южных районов. Наиболее интенсивный подъем воды отмечается на реках юго— западных районов. Реки в берегах, опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не наблюдается", — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, в четверг дожди продолжатся, и вода в реках будет подниматься все сильнее. Ожидается, что в ближайшие трое суток подъем уровня воды в реках западных, южных и восточных районов составит 1,2-2 метра, на остальной территории края — 0,2-1 метр. На отдельных участках рек южных и западных районов возможен выход из низких берегов, затопления пониженных мест интенсивным ливневым стоком, однако опасных явлений не ожидается. Наиболее проблемными считаются Чугуевский, Уссурийский, Спасский, Хасанский, Михайловский районы.
Сильные дожди в крае уже затруднили проезд по некоторым дорогам, которые оказались подтопленными. Так, по данным администрации региона, оказался затоплен временный проезд через реку Лобога, а проезд на автодороге Артем — Находка в районе поселка Смоляниново временно ограничен. Кроме того, идут работы по обустройству временного объезда через реку Малютинка на полуострове Песчаный, где стихия разрушила мост, и восстановлению моста через ручей в селе Данильченково Лазовского района, где разрушился деревянный настил. Работы завершатся в течение дня.
Обычно во время сильных ливней и паводков в числе пострадавших муниципалитетов Приморья оказывается Уссурийский городской округ. Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, за ночь здесь выпало 30 миллиметров осадков, и вода в реке Раздольная поднялась на 1,5 метра. Из-за непогоды рано утром в четверг отключилась электроподстанция, из-за этого подача воды в городе нарушилась. Электроснабжение уже наладили, водоснабжение планируется восстановить в ближайшее время.
Кроме того, отмечает пресс-служба, из-за отключения фидера в селе Новоникольск 10 населенных пунктов городского округа остались без электричества. Нарушились пассажирские перевозки в село Корфовка.
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