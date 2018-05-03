Китай тайно разместил ракетные комплексы на спорных островах

Власти Китая разместили ракетные комплексы на спорных островах в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По информации СМИ, вооружения в течение последних 30 дней были доставлены на острова Спратли, на которые претендуют шесть стран. Отмечается, что ракетные системы, о которых идет речь, позволят Китаю наносить удары по судам в радиусе 295 морских миль (около 475 км). Диапазон действия ракет класса «земля-воздух» — 160 морских миль (257 км).

По словам представителя Пентагона, США регулярно призывали Китай и другие страны отказаться от освоения спорных территорий. Он отметил, что милитаризация территории приведет к росту напряженности между государствами.

Филиппинами, Брунеем и Ряд островов в Южно-Китайском море являются предметом спора между Китаем, Тайванем, Малайзией Вьетнамом . Наиболее напряженно дела обстоят с рифом Скарборо и архипелагом Спратли (последний богат нефтью и газом).