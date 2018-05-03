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Китай тайно разместил ракетные комплексы на спорных островах
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Китай тайно разместил ракетные комплексы на спорных островах 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Власти Китая разместили ракетные комплексы на спорных островах в Южно-Китайском море. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
По информации СМИ, вооружения в течение последних 30 дней были доставлены на острова Спратли, на которые претендуют шесть стран. Отмечается, что ракетные системы, о которых идет речь, позволят Китаю наносить удары по судам в радиусе 295 морских миль (около 475 км). Диапазон действия ракет класса «земля-воздух» — 160 морских миль (257 км).
По словам представителя Пентагона, США регулярно призывали Китай и другие страны отказаться от освоения спорных территорий. Он отметил, что милитаризация территории приведет к росту напряженности между государствами.
Ряд островов в Южно-Китайском море являются предметом спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженно дела обстоят с рифом Скарборо и архипелагом Спратли (последний богат нефтью и газом).
Арбитражный суд в Гааге в июле 2016 года постановил, что Пекин не имеет права на спорные территории. Однако в стране с этим решением не согласились и заявили, что острова с древних времен являются неотъемлемой частью Поднебесной. Кроме того, Пекин утверждал, что у суда вообще нет полномочий рассматривать территориальные споры.
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