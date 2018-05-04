Жилой участок в 500 квадратных метров сгорел в Приморье

В противопожарную службу сообщили о возгорании в жилом доме на две квартиры в 6:36 утра. Пожарные быстро прибыли по адресу. Оказалось, что в одном из хозяйственных помещений взорвался газовый баллон. Огонь охватил несколько построек и дом.

Сильный ветер мешал работе и угрожал распространению огня на соседние дома. Спасателям удалось этого избежать. Потушить пламя на территории в пять соток получилось только через пять часов силами 16 огнеборцев и шести единиц техники. Удалось спасти из огня пенсионерку и эвакуировать пять человек.

Кадры с пожаром на луизианском химическом заводе FlowChem Technologies в Америке попали на видео. Пришлось эвакуировать население районов в радиусе восьми километров от сильного очага возгорания.