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Жилой участок в 500 квадратных метров сгорел в Приморье
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Жилой участок в 500 квадратных метров сгорел в Приморье 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Двухквартирный дом загорелся в селе Прохладное Надеждинского района Приморья 2 мая. Огонь распространился на 500 квадратных метров вокруг. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В противопожарную службу сообщили о возгорании в жилом доме на две квартиры в 6:36 утра. Пожарные быстро прибыли по адресу. Оказалось, что в одном из хозяйственных помещений взорвался газовый баллон. Огонь охватил несколько построек и дом.
Сильный ветер мешал работе и угрожал распространению огня на соседние дома. Спасателям удалось этого избежать. Потушить пламя на территории в пять соток получилось только через пять часов силами 16 огнеборцев и шести единиц техники. Удалось спасти из огня пенсионерку и эвакуировать пять человек.
Кадры с пожаром на луизианском химическом заводе FlowChem Technologies в Америке попали на видео. Пришлось эвакуировать население районов в радиусе восьми километров от сильного очага возгорания.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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